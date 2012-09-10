Kartal’da izin bitti, çalışmalar sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde takım halinde yapılan koşularla başlayan idmanda bir süre istasyon çalışması yapan Siyah-Beyazlı futbolcular, 30 dakika süren dayanıklılık koşusuyla antrenmana devam etti. Beşiktaş son bölümde çift kale maç yaparak günü tamamladı.

Çalışmalar 8 eksikle sürdü





Milli takım kamplarında yer alan Cenk, McGregor, Veli, Hasan Türk, Sivok ve Necip’in yanı sıra tedavileri devam eden Mustafa Pektemek ile İsmail Köybaşı idmana katılmadı. Mehmet Akgün ve Oğuzhan ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.





Beşiktaş, Salı günü saat 10.00 ve 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.