Beşiktaş'ın yüzü kalecisi Allan McGregor'dan yana gülmüyor... Sezon başında İskoçya Milli Takımı'nın Avustralya'yla oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 30 yaşındaki eldiven, İstanbul Büyükşehir Belediye ile Galatasaray karşılaşmalarında forma giyememişti. Karabükspor mücadelesinde ilk kez Beşiktaşlı olan McGregor, bir kez daha milli takımda sakatlandı. İskoçya'nın Sırbistan'la oynadığı karşılaşmada kusursuz bir performans sergileyen McGregor'un ağrılarının arttığı ve Makedonya mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba da, İskoçya'dan gelecek haberi dört gözle bekliyor.
Kartal’a McGregor şoku
İskoçya Milli Takımı'nda daha önce ciddi bir sakatlık yaşayan Allan McGregor'dan yine kötü haber geldi. Tecrübeli eldivenin, İskoçya-Sırbistan karşılaşmasında da sakatlandığı ortaya çıktı.
10 Eylül 2012 Pazartesi 12:30