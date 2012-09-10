Kartal’a McGregor şoku

Beşiktaş'ın yüzü kalecisi Allan McGregor'dan yana gülmüyor... Sezon başında İskoçya Milli Takımı'nın Avustralya'yla oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 30 yaşındaki eldiven, İstanbul Büyükşehir Belediye ile Galatasaray karşılaşmalarında forma giyememişti. Karabükspor mücadelesinde ilk kez Beşiktaşlı olan McGregor, bir kez daha milli takımda sakatlandı. İskoçya'nın Sırbistan'la oynadığı karşılaşmada kusursuz bir performans sergileyen McGregor'un ağrılarının arttığı ve Makedonya mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba da, İskoçya'dan gelecek haberi dört gözle bekliyor.