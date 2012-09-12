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Kart sahiplerine şimdi de limit şoku

Bankalar önce kredi kartınızın limitini düşürüyor hatta sıfırlıyor sonra limit aşım faizi alıyor.

12 Eylül 2012 Çarşamba 13:45
Kart sahiplerine şimdi de limit şoku

Uyarı almadan kartını kullanmaya devam eden kart sahipleri ekstrelere eklenen 'limit aşım faizi' adı altındaki tutarı görünce bankaları şikayet yağmuruna tuttular.

Bankalar kart limiti oyunu ile kredi kartı sahiplerini şaşkına çevirdi. Kredi kartı limitlerine göre harcama yapan vatandaşlar hesap özetlerinde “limit aşım faizini” görünce bankalarının oyunu ortaya çıktı.

Bankaların uyanıklıüını şikayetvar.com’a gönderdikleri şikayetlerle dile getiren vatandaşlar habersiz değiştirilen limitlerin kendi hesaplarını şaşırttığını kaydederek “Kredi kartı sözleşmesi kart sahibi ile müzakere etmeden değiştiriliyor. Kart alırken belirlenen limit birden aşağıya çekiliyor bunun farkında olmayan vatandaş harcama yaptıkça faiz ödemek zorunda bıraktırılıyor” dedi.


Kart sahiplerinin bankalara gönderdiği şikayetler şöyle:

Önce Limiti Sıfırladılar Sonra Faiz Aldılar

“Kredi kartımın limitini 18 bin iken sıfırladılar. Açıklama da bankamızın politikası böyle dediler. Bende tüm kartlarımı iptal ettim. Ocak 2012 ekstre de limit 18 bin gözüküyor, şubat 2012 ekstresinde limit 0 gözüküyor. Hadi limit sıfırlamasını geçtik diyelim, limit sıfır diye limit aşım faizi aldılar. Bankaya defalarca gittim ve ödeyeceğiz ama kalan taksitlerin bitmesi gerekiyor dediler. Haksız yere alınmış bir para olduğunu kabul ediyorsunuz, neden taksitlerin bitmesini beklemem gerekiyor.”

Uyarı Yapılmadı!

“Uzun yıllardır kullandığım kredi kartımın ay sonu ekstresini kontrol edince dönem faizi (limit aşım) çekildiğini gördüm. Kasada sıralarda görürüz öndeki müşterinin kart limiti yetmez pos hata verir çekim yapılmazdı. Ben de böyle bir durum olur sanıyordum. Çıkartır diğer banka kartımı kullanırdım.Banka kart limitini haber vermeden neredeyse sıfırlamış. Bana sorulmadan, hiçbir uyarı verilmeden neden limitim dışında çekime izin veriliyor ve neden haksız faiz alınıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum.”

“Limit Aşım Faizi” Ekstrede Çıktı!

“Banka kredi kartı göndermiş kartı kullanmaya başladım her ay ekstremde limit aşım faizi ve satış faizi diye ibareler geçmektedir. Kart limiti daha önce belirlenmişti ve ona göre harcama yaptım. Bu alınan faizlerden dolayı banka bana hiçbir evrak imzalatılmamış ve bilgilendirme yapmamıştır.”

Haksız Kazanç

“6 Bin TL olan kartımın limitini aşmaktan dolayı şubat döneminde 13 TL limit aşım faizini ekstremde görünce şok oldum. Limitim yetersiz uyarısını da daha dün almış bulunmaktayım üstelik banka limitimi biraz aşmama izin verdikten sonra madem izin veriyorsun bir miktar neden faiz uyguluyorsun demekten kendimi alamıyorum. Yaptığım alışverişleri limitim dolduğunda kart cihazda uyarı verir diye hiç hesaplamamıştım.Geçen ay bir alışverişimde limitim aşılmış ama cihaz uyarı vermedi.”

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