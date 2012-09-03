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Kart aidatı itirazında inanılmaz oyun!

Kredi kartı aidatı için bankalara itirazda bulunanlar bankaların bu oyunu karşısında şok olacaksınız.

03 Eylül 2012 Pazartesi 09:55
Kart aidatı itirazında inanılmaz oyun!

İtirazda bulunana “Paranızı geri ödeyeceğiz” diyerek hesap açıyorlar ve hesaptan hesap iletim ücreti tahsil ediyorlar. Bankalar tüketicinin parasını her türlü oyunla alıyor.

Bankalar hakkında günde yüzlerce şikayet alan Şikayet Portalı Şikayetvar.com’a gelen şikayetler yine ortalığı karıştıracak. Hesap özetlerinde kredi kart aidatı kesildiğini gören kart sahipleri hemen bankaya itirazda bulunuyor. Müşterisinin bu itirazını kırmamış gibi görünen banka ‘Paranızı geri ödeyeceğiz’ diyor ve bunun için müşterisine ödeme için bir hesap açıyor. Bakanın kart aidatını iade ettiğini düşünen tüketici bankanın kart aidatından daha fazla hesap işletim ücreti kestiğini görünce adeta şok oluyor. Bu sefer de hesap işletim ücretinin iadesini almak için mahkemenin yolunu tutuyor. Bankalarla arası bir türlü düzelmeyen tüketicilerin şikayetleri şöyle:

“Bankaların hiçbir sözüne inanmaz olduk. Kredi kartı fatura özetimde 55 TL kart aidatının kesildiğini görünce bankaya itiraz dilekçesi gönderdim. Uzun uğraşlardan sonra bankadan ‘İtirazınız sonrası paranızı geri ödeyeceğiz.’ yanıtı geldi. Kart aidat bedelini ödemek için hesap açtılar ve ödemeyi gerçekleştirdiler. Asıl şok ise bundan sonra yaşandı. Açılan hesaptan 65 TL hesap işletim ücreti istenildi. Şimdi ben kar mı ettim zarar mı? Bankalar parayı her türlü tahsil ediyor tüketici yine mağdur oluyor.”
 

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