Kars’ta çatışma: 1 şehit

Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Iğdır'dan Kars'a kaçak sigara getirdiği gerekçesiyle takibe alınan minibüs Ani Kavşağı'nda durdurulmak istendi.

Polisin ''dur'' ihtarına uymayarak minibüsle kaçmaya çalışan 2 zanlı, Mesut Yılmaz Parkı'nda araçla kaza yaptı. Minibüsten inen zanlılar ile polis ekiplerine silahlarla ateş açtı. Çıkan çatışmada, 1 polis memuru şehit oldu.

Minibüste yapılan kontrollerde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Yetkililer, şehit polisin ailesine haber verilmediği için isminin daha sonra açıklanacağını bildirdi.

