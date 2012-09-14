Karşıyaka taraftardan destek istiyor

Ligin ilk haftasında Manisaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup eden Karşıyaka, yarın saat 20.00'de Alsancak Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek.





Barış Şimşek'in yöneteceği müsabaka öncesinde Karşıyaka'da cezası devam eden Erdi Öner'in dışında eksik futbolcu bulunmuyor.





PTT 1. Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek iki ekibin Süper Lig'de en son 18 Şubat 1996'da Alsancak Stadı'nda oynadığı müsabaka golsüz berabere tamamlanmıştı. Karşıyaka'nın Ankaragücü'ne karşı Süper Lig'de 28 maçta 4 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 8 beraberliği bulunuyor.





Karşıyaka Sportif Direktörü Hüseyin Hamamcı, yaptığı açıklamada, lige verilen arayı çok iyi değerlendiklerini ve Ankaragücü karşılaşmasına hazır olduklarını söyledi.





Taraftarlarının da desteğiyle yarın istedikleri sonucu almak istediklerini ifade eden Hamamcı, ''İçerdeki maçlarımıza kayıpsız çıkmak istiyoruz. Zorlu bir mücadele olacak. Ancak taraftarımız her zamanki gibi bizim yanımızda olduğu takdirde sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum'' dedi.