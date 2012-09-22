Karşıyaka son sırada kaldı

Tansev Mıhçıoğlu Basketbol Turnuvası'nın 3. gününün ilk maçında KK Buducnost Voli, Pınar Karşıyaka'yı 76-75 yendi.





Pınar Karşıyaka bu sonuçla turnuvada 4'üncü olurken, 3 maçını da kazanan KK Buducnost Voli, birinciliği elde etti.

Pınar Karşıyaka: 75 - KK Buducnost Voli: 76





Salon: Ankara





Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Sencer Yılmaz, Mehmet Şahin





Pınar Karşıyaka: Thomas 7, Soner 2, Dixon 27, Evren 5, Aminu 7, Diebler 8, Ümit 19, Onur Çalban, Onur Kentli, Serkan





Buducnost Voli: Bost 13, Vladimir Mihailovic 13, Lee 8, Vitkovac 9, Aleksa Popovic 12, Strahinja Milosevic 3, Milan Milosevic 8, Ivanovic 8, Marko Popovic, Bunic 2





1. Periyot: 21-21





Devre: 39-35





3. Periyot: 59-57





5 faulle oyun çıkan: 39.10 Ümit (Pınar Karşıyaka)







