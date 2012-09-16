Karşıyaka’dan son 10 sezonun en iyi başlangıcı

PTT 1. Lig'de Ankaragücü'nü 2-0 yenerek, 7 puana ulaşan Karşıyaka, 3. hafta itibariyle son 10 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı.





2003-2004 sezonundan bu yana Birinci Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Karşıyaka, bu sezon ilk hafta İzmir'de Manisaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.





Yeşil-Kırmızılı ekip 3. haftada dün Alsancak Stadı'nda ağırladığı Ankaragücü'nü yenerek puanını 7'ye yükseltti.





Cihat Arslan yönetimindeki Karşıyaka, bu sezon 3. hafta itibariyle topladığı 7 puanla son 10 sezondaki lige en iyi başlangıcını yaptı.





Yeşil-Kırmızılı ekip, gelecek hafta diğer İzmir temsilcisi Bucaspor ile karşılaşacak.





Karşıyaka'nın 2003-2004'ten bu yana 3. haftada elde ettiği puanlar şöyle:





Sezon O G B M A Y P





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2012-2013 3 2 1 0 4 3 7





2011-2012 3 0 1 2 1 4 1





2010-2011 3 0 2 1 1 4 2





2009-2010 3 2 0 1 3 1 6





2008-2009 3 2 0 1 3 4 6





2007-2008 3 1 1 1 3 3 4





2006-2007 3 1 0 2 5 5 3





2005-2006 3 1 0 2 5 10 3





2004-2005 3 2 0 1 5 3 6





2003-2004 3 1 0 2 1 2 3