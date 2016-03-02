Kars'tan güvenlik güçlerine moral desteği

Kars Belediyesinin kadın çalışanları, Güneydoğu'da terörle mücadelede görev yapan güvenlik güçlerine moral için yiyecekler hazırlayarak gönderdi.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve eşi Figen Karaçanta'nın öncülüğünde başlatılan kampanyayla belediyenin kadın çalışanları, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta terörle mücadelede görev yapan asker ve polisler için çeşitli yiyecekler hazırladı.

Belediyede kolilenen yiyecekler, Kars Belediyesi Toplantı Salonu'nda şehitler için düzenlenen mevlit programının ardından operasyon bölgelerine ulaştırılmak üzere Kars Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kars Belediye Başkanı Karaçanta, vatan uğruna canlarını feda ederek en kutsal mertebeye ulaşan aziz şehitleri her daim kalplerinde yaşatacaklarını söyledi.

Terör belasıyla aynı azim ve kararlılıkla mücadele veren askerlere, polislere yüce Allah'tan güç ve kuvvet niyaz eden Karaçanta, 'Buradan okuyacağımız duaların onlarla birlikte olmasını diliyoruz. Biz Doğu'nun en doğusundan şu mesajı da vermek istiyoruz, her zaman onlarlayız, onların yanındayız' dedi.

