Karklina imzayı attı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karklina, sağlık taramasının ardından Ceyhan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret ederek, 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Sözlü, burada yaptığı konuşmada, Karklina ile 4 ay önce anlaşmaya vardıklarını hatırlatarak, ”Kendisi geçtiğimiz aylarda Letonya Milli Takımı’nda forma giydi. Ümit ediyorum Ceyhan’da da iyi bir sezon geçirir. Önümüzdeki Botaş Cup turnuvasında forma giyecek ve takıma adapte olacak. Yeni oyun kurucumuz Ceyhan taraftarına hayırlı olsun” dedi.