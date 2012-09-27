Kariyerimden çok şey götürdü

5 yıl boyunca Aydın ile birlikte sunuculuk yapan Özlem Yıldız, konuk olduğu 2. Sayfa programında " Aydın ile program teklifi geldiğinde çok sevindim. 'Ama ben böyle olacağını bilmiyorudum. Partnerli olmak zor. Hep Aydın konuşuyordu. İlla Aydın ön planda olacak. Sen ön plana çıkmak için uğraşırsan olmuyor. Aydın'ı insan olarak çok severim. O yüzden çok keyif aldım programdan. Ama kariyerime bir şey kattı mı ,hayır katmadı. Çok şey götürdü mü, evet götürdü. Çünkü ben gerçekten ağzı çok laf yapan bir insanım ama orada öyle olmadı . Çok yazıldı, çizildi. Okan Bayülgen her programında, Özlem Yıldız üç kelime etti, beş kelime etti diye dalga geçiyordu. Aydın'ı çok seviyorum aramızda bir problem yoktu ama öyle oldu.' dedi.