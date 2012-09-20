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Karikatürlere yoğun tepki ve ilgi

Fransa'da Hz. Muhammed'i tasvir ettiği iddia edilen karikatürü yayınlayan 'Charlie Hebdo' adlı haftalık mizah dergisi, ilk gün tükendi. Dergi yönetimi Cuma günü yeni baskı yapmaya hazırlanıyor.

20 Eylül 2012 Perşembe 03:20
Karikatürlere yoğun tepki ve ilgi

'Charlie Hebdo' adlı haftalık mizah dergisinin Hz. Muhammed'i tasvir ettiğini iddia ettiği karikatürü yayınlaması Fransa'da gündeme oturdu.

Kapağında Musevi tarafından itilen tekerlekli sandalyeye oturtulmuş bir Müslüman ve içeride Hz. Muhammed'i tasvir ettiği iddia edilen karikatüre yer veren dergi, son sayısıyla kendi satış rekorunu kırdı.

Derginin haftalık ortalama 75 bin olan tirajının tamamı ilk gün tükendi. 

Sabah saat 8'de tükenendiği belirtilen dergi, Cuma günü için yeni bir baskı yapacak.

DERGİYE DAVA AÇILDI

Fransız televizyonu, ''tahrik ve nefreti körüklediği'' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulması üzerine söz konusu dergi aleyhinde dava açıldığını duyurdu. Başvurunun, ''Suriye Özgürlük Derneği'' tarafından yapıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Manuel Valls, ifade özgürlüğünün ihlali durumunda yapılacak şikayetleri değerlendirme konusunda mahkemelerin sorumlu olduğunu söylemişti.

20 ÜLKEDE ELÇİLİKLER KAPATILACAK

Hz. Muhammed'in karikatürlerinin Fransız dergisinde yayımlanmasının ardından, yurdışındaki elçilik ve okullarına saldırı olacağından endişelenen Paris yönetimi önlem aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, önümüzdeki cuma günü 20 ülkedeki elçilik ve okullarının kapalı tutulacağını açıkladı.

ENDONEZYA'DA EĞİTİME ARA

Fransız mizah dergisinin Hz. Muhammed'in karikatürünü basmasından sonra Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir Fransız lisesi eğitime ara vereceğini açıkladı.

Uluslararası Fransız Lisesi'nden ailelere gönderilen açıklamada, Fransız Büyükelçiliği'nden gelen talimatla lisede cuma gününden itibaren eğitime ara verileceği belirtildi. 500'den fazla öğrencisi olan lisenin, muhtemel tepkilere karşı önlem almak amacıyla kapatılacağı vurgulandı.

DERGİNİN SİTESİ ÇÖKERTİLDİ

Hz. Muhammed'in karikatürünü basan Fransız mizah dergisi "Charlie Hebdo" nun internet sitesinin çökertildiği açıklandı. Ancak siteyi "host" eden Belçikalı BlueVision şirketi, "sitenin çökertilmediğini, bloke edildiğini" bildirdi. Derginin internet sitesine yönelik saldırı konusunda Paris Savcılığı soruşturma başlattı.

AYRAULT: BU AŞIRILIKLARI ONAYLAMIYORUM

Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrault da karikatürlerin yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu karikatürleri ''aşırı'' bulduğunu ve onaylamadığını söylemişti. Başbakanlık'tan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Mevcut konjonktür içinde Başbakan bu tür aşırılıkları onaylamıyor ve herkesi sorumlu olmaya davet ediyor'' ifadesi kullanıldı.

"İfade özgürlüğünün, cumhuriyetin temel ilkelerinden birisi olduğu" bildirilen açıklamada, "Bu özgürlüğün yasaların belirlediği sınırlar çerçevesinde kullanılması gerektiği" görüşü savunuldu.

DERGİNİN BİNASI ATEŞE VERİLMİŞTİ

Fransız mizah dergisi "Charlie Hebdo" 2011 Kasım ayında Hz. Muhammed'in bir karikatürünü ilk sayfasında yayınlayınca, derginin binası ateşe verilmişti. 

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