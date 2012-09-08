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Karatede hedef Avrupa’nın zirvesi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Türk karatecilerin, dünyada bir marka ve yıldız olduğunu belirterek, ''Bu marka değerini daha da geliştirerek dünya ve Avrupa tatamilerinde yer alacağız'' dedi.

08 Eylül 2012 Cumartesi 17:50
Karatede hedef Avrupa’nın zirvesi
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yaptığı açıklamada, karatenin Türkiye'de çok sevilen ve çok ciddi bir potansiyeli olan bir spor branşı olduğunu ifade etti. 

Türkiye'de 30 bini aktif, toplamda 118 bin lisanslı sporcu bulunduğuna işaret eden Delihasan, şunları söyledi: 

''Bu da karatenin her gün ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. 3 yıl önce 42 bin lisanslı sporcumuz vardı. Şimdi ise çok büyük bir gelişim göstererek, 118 bin lisanlı sporcuya ulaştık. Önümüzdeki dönemlerde bu sayının daha çok artması için çalışacağız ve başarıların katlanarak devam etmesini arzu ediyoruz. Türk karateciler dünyada bir marka, bir yıldız. Bu marka değerini daha da geliştirerek dünya ve Avrupa tatamilerinde yer alacağız.'' 

''Dünyada üst seviyede yer alıyoruz''

Delihasan, karate sporunun Türkiye'de en üst seviyede yapıldığını ve bu spor dalında Türkiye'nin dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: 

''Dünyada karatede söz sahibiyiz. Madalya kazanma açısından da en üst sıralarda yer alıyoruz. Dünya ve Avrupa karate federasyonlarının birçok birimlerinde, yönetim kurulu üyeliklerinde ve hakem kurulunda arkadaşlarımız görev alıyor. Japonya Milli Takımı, milli takımımızla kampta. Daha önce de Fransa ve Mısır gibi dünyanın üst düzey milli takımlarından kamp teklifleri aldık ve bu ülkelerle de kamp yaptık. Bu da karatede doğru yolda olduğumuzun göstergesidir.'' 

Delihasan, Türkiye'nin özellikle gençler kategorisinde dünya ve Avrupa'nın zirvesinde olduğunu, büyüklerde ise bayan takımının Avrupa şampiyonu, erkek takımının da Avrupa ikincisi olduğunu kaydetti. 

Bu yıl kasım ayında yapılacak dünya şampiyonasında Türk sporcuların çok önemli madalyalar kazanacağına inandığını ifade eden Delihasan, şampiyona için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. 
 
 
 
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