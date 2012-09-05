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Karar 21 Eylül’de verilecek

İlk duruşması 16 Aralık 2010’da başlayan Balyoz Planı iddialarına ilişkin davada 21 Eylül Cuma günü karar çıkması bekleniyor.

05 Eylül 2012 Çarşamba 17:12
Karar 21 Eylül’de verilecek

stanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülen davada, YAŞ üyesi Orgeneral Bilgin Balanlı, emekli Orgeneraller Çetin Doğan, İbrahim Fırtına, Ergin Saygun ve Oramiral Özden Örnek’in de aralarında bulunduğu 250’si tutuklu 365 emekli ve muvazzaf asker yargılanıyor. Yaklaşık 18 aydır süren davanın dün Silivri’de 106. duruşması görüldü. Ara kararlarını açıklayan mahkeme, 20-21 Eylül tarihine ertelediği duruşmada tüm sanıkların hazır bulunmasını istedi.

KARAR CUMA GÜNÜ ÇIKABİLİR

Edinilen bilgiye göre mahkeme, 20 Eylül Perşembe günü mütalaaya karşı savunması alınmayan tutuksuz sanıkların savunmasını alacak. Savunmaların alınmasının ardından 365 sanığa karar öncesi son sözleri sorulacak. Son sözlerin alınmasının ardından mahkeme karar için ara verecek. Mahkemenin, öğleden sonra da Balyoz davası na ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

SAVCI 20’ŞER YIL HAPİS İSTEDİ

Balyoz davasının savcısı mütalaasında 250’si tutuklu 365 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüsö suçundan, eski TCK ’nın 147. ve 61. maddeleri gereğince 15 ile 20’şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

3 DAVA BİRLEŞTİ

Türkiye’nin gündemini sarsan Balyoz davası bir gazetede yayınlanan belgeler üzerine başladı. 1. Ordu Komutanlığı’nda darbe planına ilişkin çalışmalar yapıldığı iddiasını taşıyan haberlerdeki belgeler savcılığa teslim edildi. Belgeler üzerine soruşturma başlatan savcılık, ilk olarak aralarında Çetin Doğan’ın da bulunduğu 194 kişi hakkında dava açtı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bu dava daha sonra iki dava ile birleşti. Bunlardan biri Orgeneral Bilgin Balanlı’nın tutuklandığı Eskişehir’de ele geçirilen belgelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 28 sanık hakkında açılan davaydı. Balyoz ile birleşen üçünü dava ise Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ele geçirildiği iddia edilen Balyoz belgelerine ilişkin açılan dava oldu. Bu soruşturmada da Korgeneral Korcan Pulatsü’nün de aralarında bulunduğu 143 asker hakkında dava açıldı.

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