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Karaman: ’’Suriye olayları bizi etkiledi’’

Gaziantepspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Suriye'de yaşanan olayların takıma gelecek oyuncuları engellediğini belirtti.

08 Eylül 2012 Cumartesi 16:55
Karaman: ’’Suriye olayları bizi etkiledi’’
Gaziantepspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırmızı-Siyahlı takımın transfer döneminde renklerine bağlamak istediği bazı futbolcuların Suriye'deki savaş nedeniyle Gaziantepspor'a gelmediğini söyledi.  

Gaziantep halkının kendilerine olan inançlarını devam ettirmelerini isteyen Karaman, şöyle konuştu:

 ''Yaşadığımız bir süreç var, bu süreci iyi değerlendirmek gerekiyor. Yönetimin yaşadığı olay ve bu olaydan sonra bir takım olayların çok farklı duruma gelmesi bizi hep yaraladı. Suriye'de çıkan olaylar nedeniyle yaşadığımız sorunlar var ki, savaşın çıkması, buraya gelecek oyuncuları engelledi. İstediğim bir oyuncu vardı, her şeyde anlaştık, adam haritaya baktı, sınıra baktı, 'gelmeyeceğim' dedi. Peşinden bombalanma olayı bizi son derece... Krasnic buraya kadar geldi anlaştık, sabahına imza atacaktık ama adam yattı kalktıktan sonra her şey değişti. Müthiş bir oyuncuydu ama Almanya 2. Ligi'ne gitti.''

Karaman, geçen sezonki kadroyla karşılaştırma yapıldığında arada dağlar kadar farkın olduğunu vurgulayarak, ''Devre arasına kadar seviyemizi ve değişimdeki mesafemizi göreceğiz, ondan sonra da biz neyiz, neredeyiz, bu takım ne vermiş, nerede hata yapmış ve nerelerde doğruları yapmış bunu birlikte görüp ona göre hareket etmek istiyoruz. Çünkü hem Gaziantep şehrinin hem sporseverlerin hem de Türkiye'nin Gaziantepspor'dan ve benden beklentileri var'' ifadelerini kullandı.

''Bu transfer dönemi beni inanılmaz derecede yordu''

Teknik direktör Karaman, bu transfer döneminin kendisini inanılmaz derecede yorduğunu belirtti. 

Takımdaki bütünlüğe dikkati çeken tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi:

''Değerli dostlarımdan, arkadaşlarımdan gazetelerden, televizyonlardan şehrimizdeki insanlardan isteğim, lütfen bütün olalım. Açık bir şekilde yaklaşalım, kalben yaklaşalım. Kötülük, düşmanlık insanlara bir şey vermez. Kulübe düşman olabilir misin, ama bu şehrin takımı. Ben bu kulübün teknik adamıysam bana sahip çıkacaksın, beni destekleyeceksin. Beni sevmiyorsun diye, beni desteklemiyorsan o zaman bu kulüp kötü yerlere gider, bunun zararını da kulüp görür. Eğer hatalarımız da varsa bu hatalarımızı bilelim, düzeltelim, minimum hatalar yapalım.'' 

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