Karaman: ’’Aslan yaralı da olsa gene aslandır’’

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşaspor maçı hazırlıklarını akşam yaptığı antrenman ile sürdürdü. Celal Doğan Tesisleri'nde Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımdan dönen oyuncular da yer aldı. Açma-germe egzersizleriyle antrenmana başlayan Kırmızı-Siyahlılar, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı.

Hikmet Karaman, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa ile yapacakları maçın önemine dikkat çeken Karaman, lige verilen milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini ve 3 puanla dönmek istediklerini kaydetti. Karaman, "Kasımpaşa bu sene iyi transferler yaptı. Alternatif kadroya sahip bir takım. Kasımpaşa önümüzdeki sezonlara hazırlık yapan bir takım. Benim tahminim Kasımpaşa 3 büyüklerden sonra İstanbul'un 4. büyük takımı olabilir. Biz de Gaziantepsporuz. Her ne kadar fire vermiş olsak dahi aslan yaralı olsa gene de aslandır yani. Gaziantepspor yaralı olsa da yine Gaziantepspor'dur. Sahaya çıkacağız. En iyi mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

Karaman, milli takıma giden oyuncular ile ilgili şunları söyledi:

"Yavaş yavaş milli takımdaki oyuncularımız da geldi. Tufan da milli takımda oynamış. Tufan, gelecek vaad eden oyunculardan biri. İnşallah ileriki yıllarda kulübümüze çok iyi hizmetler verir. Cenk ile Yasin de milli takımdan geldi."

Milli takımda forma bulamayan futbolcuların burada olup en azından 10 gün iyi bir antrenman yapabileceklerini ifade eden Karaman, "İbricic oynamadı, Medunjanin de son üç dakika oyuna girdi. Medunjanin hazırlık kampında da yoktu. Faydalanmak istediğimiz oyuncular keşke burada kalsaydı, 10 gün arayı iyi değerlendirip Kasımpaşa maçında kaç dakika faydalanacağımızı düşünseydik. Bu akşam kendisi gelecek, ona göre hareket edeceğiz"

Muhammed ile Turgut'un sakatlıkları hakkında bilgi veren Karaman, "Bu futbolcularımızın yurt dışına tedaviye gidip gelmesi takımdan ayrı kalmasına neden oldu. Antrenman eksikleri var. Ama sevindirici tarafı Turgut'ta 12 santimlik yırtık duruyor ama oradaki tedavisinde hiç ağrısı yok, topa vuruyor, koşuyor. Tıbbın dışında bir tedavi uygulanıyor. Hatta Fenerbahçeli futbolcu Krasic de orada tedavi görmüş" şeklinde konuştu.



