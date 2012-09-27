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Karakolun çatısında esrar kurutmuşlar!

Antalya'da astsubay, uzman çavuş ve 2 erin, yaş hintkenevirlerini karakolun çatısında kuruttukları ortaya çıktı.

27 Eylül 2012 Perşembe 12:00
Karakolun çatısında esrar kurutmuşlar!

Antalya’da düzenlenen operasyonlarda ele geçen uyuşturucu maddenin bir kısmını tutanak dışı bırakarak, zehir tacirlerine satmaya çalıştıkları sırada gözaltına alınıp tutuklanan astsubay, uzman çavuş ve 2 erin, yaş hintkenevirlerini karakolun çatısında kuruttukları ortaya çıktı.

Antalya Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi’nin 4 Ağustos’ta düzenlediği operasyonda Astsubay Çavuş M.A., Uzman Çavuş E.G., erler H.Ö. ve İ.B. ile sivil T.A. gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonun ardından ele geçirdikleri uyuşturucu maddenin bir kısmını tutanak dışı bırakarak, zehir tacirlerine satan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Antalya Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal tarafından hazırlanan iddianemede, 1’i sivil 5 kişi hakkında 5’er yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde görülecek davanın iddianamesinde ilginç ayrıntılara yer verildi. Çetenin, bir operasyonda ele geçirdikleri yaş hintkenevirlerini Aksu Jandarma Karakolu’nun çatısında kuruttukları ortaya çıktı.

Sanık Astsubay Çavuş M.A., Uzman Çavuş E.G. erler H.Ö. ve İ.B.’nin ifadelerinde suçlarını samimi olarak itiraf ettikleri, hintkenevirlerini ise en güvenli yer olan görev yaptıkları Aksu Jandarma Karakolu’nun çatı katında kurutup satışa hazır hale getirdiklerini söyledikleri belirtildi.

OPERASYONU ANLAYINCA ESRARI ORMANA SAKLAMIŞ

Aracı olarak kullandıkları sivil vatandaş T.A.’yla birlikte kilosu 2 bin liradan Zeytinköy Semti’ndeki bir satıcıya esrarı vermek için anlaştıkları gün, karakol komutanının emrindeki askerlere yapılacak operasyondan habersiz Uzman Çavuş E.G.’yi arayarak, "Jandarma istihbarat uyuşturucu operasyonu yapacakmış, sen ve ekibin de güvenliklerini sağlayacaksınız" talimatı verdiği, jandarma istihbarat elemanlarının kendileri için geldiğini anlayan E.G.’nin elindeki esrarı Topallı Köyü yakınlarında ormanlık alana gizlediği ortaya çıktı.

DHA

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