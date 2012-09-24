Karakolda inanılmaz ölüm

Habertürk Gazetesi'nden Müslüm Sarıyar'ın haberine göre olay, 12 Ağustos 2012 akşamı meydana geldi. Görüntülere göre saat 02.32 sıralarında polis memuruyla birlikte yürüyen Akın, polisin kılıfta bulunan silahını alarak kafasının sağ bölümüne ateşliyor. Talihsiz genç kanlar içinde yere yığılırken bir üst katta olan baba koşarak oğlunun yanına geliyor. Emniyet görevlileri ise nezarathane görevlisi polis memurlarının göreve başladıktan sonra silahlarının üzerinde olmaması gerektiğini bununla ilgili de resmi yazı olduğunu belirttiler.

Büyükçekmece Alkent 2000 Siteleri'nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Site içerisinde meydana gelen kaza sonrası çıkan kavga nedeniyle tekstilci işadamı Eşref Akın ve oğlu 26 yaşındaki Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mezunu Ali Akın, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak, Büyükçekmece Polis Merkezi'ne götürüldü. Nezarethaneye konulan Ali Akın, geç saatlerde tuvalete gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine nezarathane sorumlusu polis memuru D.A., Akın'ı tuvalete götürmek için nezarathaneden çıkardı. Birkaç dakika masada poli smemuru D.A.'yla birlikte oturan Ali Akın, tuvalete götürüldüğü sırada ise polisin belindeki silahı alarak kafasına ateşledi. Talihsiz genç olay yerinde can verdi.

OLAY ANI KAMERALARDA

Olay anını ise Büyükçekmece Polis Merkezi'nin güvenlik kameraları kaydetti. Görüntülere göre; Ali Akın polis memuruyla masada birkaç dakika oturduktan sonra tuvaletlerin bulunduğu noktaya giriyorlar. Kameraların açısından kaybolan Ali Akın, yaklaşık 5 saniye sonra koşarken görülüyor ve sağ elinde bulunan silahı kafasına bir kez el ateşliyor. Polis memuru D.A ise Akın'ı engellemek istiyor. Akın'ın yere düşmesiyle birlikte başka bir polis memuru duruma müdahale etmek istiyor. D.A., silahını olay yerinden alıp tekrar kılıfına sokuyor. Birkaç dakika sonra polis merkezinin üst katında bulunan İşadamı baba Eşref Akın da koşarak geliyor ve kanlar içindeki oğlunu görünce sinir krizleri geçiriyor.

ANNE: POLİS MEMURU SİLAHINA NEDEN SAHİP ÇIKMADI

26 yaşında oğlunun intihar etmesinin ardından her gün adliye ve karakola giden gözü yaşlı anne Naciye Çakıcı, "Oğlum panik atak hastasıydı. Gözaltına alındığında polislere bu hastalığının olduğunu söylemiş. Ancak yine de nezarethaneye atmışlar. Oğlum Ali, o silahı nasıl aldı? Polis memuru silahına neden sahip çıkmadı?" diye sorarak hukuk mücadelesi başlattığını söyledi.

Anne Çakıcı, "Oğlumun üzerine bu yaralama olayı atıldı. Ayrıca oğlum Ali'yi polis yakalamadı. Kendisi karakola gidiyor. Ben oğlumun yaralama olayını gerçekleştiğine inanmıyorum. Yine araştırılsın diyorum. Eğer bir kavga olduysa oğlumda neden herhangi bir yara yok. Biz şimdiye kadar karakol kapısına gitmiş insanlar değiliz. Devletine bağlı insanlarız" diye konuştu.

POLİS MEMURUNUN SİLAHI YANINDA OLMAMALI

Emniyet yetkilileri ise nezarethane sorumlusu polis memurlarının göreve başladıktan sonra silahlarını güvenli bir yere koymaları gerektiğini belirttiler.