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Karadeniz'de ilk doğalgaz bulundu

Petrol ve doğalgazda ithalatçı konumda olan Türkiye'de yeni bir umut doğdu.

17 Eylül 2012 Pazartesi 09:50
Karadeniz'de ilk doğalgaz bulundu

 Uluslararası dev şirketlerle yapılan petrol sondajlarının ardından, TPAO Istranca'da derin deniz sondajında 3 bin 600 metrede doğalgaza ulaştı
Petrol ve doğalgazda neredeyse tamamen ithalatçı konumda olan Türkiye'de son dönemde yapılan çalışmalar umutları artırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, "Bulana kadar sabırla aramaya devam edeceğiz" dediği denizlerdeki petrol çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de başlattığı petrol arama hamlesinde ilk somut sonuca ulaştı. Uluslararası dev şirketlerle yapılan sondajların ardından, TPAO Istranca'da 3 bin 600 metrede doğalgaza ulaştı. Doğalgaz yakılarak sondaj kuyusunda rezerv varlığı kesinleştirdi.

REZERV BELİRLENECEK
Bu keşif Karadeniz petrol çalışmalarında somut ve büyük bir adım olarak nitelendiriliyor. Istranca'da gaz keşfinin ardından rezerv çalışması yapılmaya başlanacak. 6 ile 12 ay arasında çalışmaların süreceğini belirten yetkililer, "Artık kuyunun nihai üretilebilir rezervi ortaya çıkacak. Ondan sonra kesin rezervler üzerine konuşulacak. Bölgede yeni sondajlar yapılacak" değerlendirmesi yaptı.

JUPİTER BULDU
Jüpiter platformu ile başlanan sondajda 3 bin 900 metreye inilmesi hedefleniyordu. 3 bin 600 metrede belirlenen gaz emareleri değerlendirilmeye alındı. TPAO sondaj başlarken yaptığı açıklamada Karadeniz'de derin denizde açılan kuyulardan alınan verilere göre petrol ve doğal gazın daha derinlerde ve daha yaşlı birimlerde olabileceği sonucuna ulaşıldığını belirtti. Açıklamada "Ancak, daha yüksek basınca sahip olan rezervuar seviyelerinin sondajı çok daha zor olacaktır. Derin denizde ikinci bir kampanya başlatmadan önce bu jeolojik oluşumların potansiyeli Istranca-1 kuyusunda test edilecektir" değerlendirmesi yapılmıştı.

CHEVRON VE SHELL TETİKTE
Keşfin yapıldığı bölge ile dünya devi Shell yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz hafta Başbakan Erdoğan'ı ziyaret eden Shell'in CEO'su Karadeniz'le ilgilendiklerini yinelemişti. Ayrıca bir petrol kuyusu kazma veya 100 milyon dolar ceza ödeme yükümlülüğü bulunan Chevron da yeni sondaj için Istranca'dan gelecek sonucu bekliyordu.(SABAH)

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