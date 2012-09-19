Karabük'te yolcu otobüsü devrildi

Ağrı'dan İstanbul yönüne gitmekte olan 06 AGR 79 plakalı yolcu otobüsü saat 04.00 sıralarında Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Dereyolu mevkiinde Musa Efendi Köprüsü üzerinde orta refüjde devrildi.

Kazanın, şoförün uyuması sebebiyle meydana geldiği iddia edilirken, şoför ve 3 bayan yolcu olay yerinde, 1 yaralı da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

50 yaralıdan 12'si Bolu'nun Gerede ilçesine, 38 yaralı da Karabük'teki hastanelere gönderildi. Karabük'teki yaralılardan biri hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağır olan bir yaralı da Ankara'ya sevkedildi.

Cesetler Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar arasında 8 çocuğun bulunduğu öğrenildi.

