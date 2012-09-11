Karabükspor savunma çalışıyor

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını sürdürüyor.





Teknik Direktör Michael Skibbe yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde yapılan ve 1.5 saat süren antrenmanda, futbolcular koşu, istasyon ve pas çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Uğur Uçar'ın koşu yaptığı antrenmana, ülkesinde olması nedeniyle Shelton katılmadı. Yeni transfer Gökhan Ünal da kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.





Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Michael Skibbe yaptığı açıklamada, Bursaspor karşısında defansif bir oyun anlayışı ile kontratak yaparak skora gitmek istediklerini söyledi.





Daha önce yaptıkları antrenmanlarda kondisyon ve dayanıklılık üzerine takımı çalıştırdığını anlatan Skibbe, şunları kaydetti:





''Dün ve bugün ise maçta defansif yönünde neler yapılacak buna çalıştık. Çünkü, en son sahamızda oynadığımız Beşiktaş maçında da olduğu gibi 30 dakika sonunda 3-0 gibi bir skorla geride kalabiliyoruz. Bu durumu yaşamamak için daha çok defansif yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Defansif anlamda iyi bir taktik anlayışıyla oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Rakibimiz karşısında kontrataklarla skora gitmeliyiz. Bunun için özel çalışıyoruz.''