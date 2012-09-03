Karabükspor’da seri sona erdi

Kardemir Karabükspor sahasında 17 Aralık 2011 tarihinde oynadığı ve 5-3 yenildiği Mersin İdman Yurdu maçından sonra oynadığı 9 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti. Kırmızı-Mavili ekip, o tarihten sonra sahasında oynadığı 9 maçtan 7'sinde galip geldi, 2'sinde ise berabere kaldı.
2012-2013 sezonu 3. haftasında sahasında oynadığı Beşiktaş maçında kötü bir futbol ortaya koyan Alman teknik direktör Michael Skibbe'nin öğrencileri, 3-0 yenilerek yenilmezlik unvanını da kaybetti.
Kardemir Karabükspor'un sahasında oynadığı son 10 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
Maçlar Sonuç
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Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği 2-1
Kardemir Karabükspor-Trabzonspor 2-1
Kardemir Karabükspor-Manisaspor 2-1
Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe 2-1
Kardemir Karabükspor-Ankaragücü 3-2
Kardemir Karabükspor-Medical Park Antalyaspor 2-1
Kardemir Karabükspor-Kayserispor 1-0
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1-1
Kardemir Karabükspor-Trabzonspor 1-1
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0-3
Beşiktaş'a karşı başarısızlık
Kardemir Karabükspor ile Beşiktaş, lig tarihinde 11. kez karşı karşıya geldi ve Kırmızı-Mavili takım sadece 1 defa galip gelebildi.
İki takım arasında geride kalan 11 maçtan 7'sini Beşiktaş, birini Kardemir Karabükspor kazandı, 3 maç ise berabere sonuçlandı.
Karşılaşmalarda Beşiktaş'ın toplam 24 golüne, Kardemir Karabükspor 8 golle cevap verdi.
Kardemir Karabükspor, Beşiktaş'ı sadece 1993-1994 sezonunda sahasında 2-1 yenmeyi başardı.
Kardemir Karabükspor ile Beşiktaş takımları arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
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1993-1994 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 4-1
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 2-1
1997-1998 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0-5
Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1-0
1998-1999 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1-1
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1-2
2010-2011 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1-4
Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1-1
2011-2012 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1-0
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1-1
2012-2013 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0-3