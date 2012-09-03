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Karabükspor’da seri sona erdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, 9 maçtır sürdürdüğü sahasındaki yenilmezlik unvanını, 10. maçında Beşiktaş'a 3-0 yenilerek kaybetti.

03 Eylül 2012 Pazartesi 13:15
Karabükspor’da seri sona erdi
Kardemir Karabükspor sahasında 17 Aralık 2011 tarihinde oynadığı ve 5-3 yenildiği Mersin İdman Yurdu maçından sonra oynadığı 9 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti. Kırmızı-Mavili ekip, o tarihten sonra sahasında oynadığı 9 maçtan 7'sinde galip geldi, 2'sinde ise berabere kaldı.

2012-2013 sezonu 3. haftasında sahasında oynadığı Beşiktaş maçında kötü bir futbol ortaya koyan Alman teknik direktör Michael Skibbe'nin öğrencileri, 3-0 yenilerek yenilmezlik unvanını da kaybetti.

Kardemir Karabükspor'un sahasında oynadığı son 10 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Maçlar                                            Sonuç

-----------------------------------------------   -----

Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği                2-1

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor                   2-1

Kardemir Karabükspor-Manisaspor                    2-1

Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe                    2-1

Kardemir Karabükspor-Ankaragücü                    3-2

Kardemir Karabükspor-Medical Park Antalyaspor      2-1

Kardemir Karabükspor-Kayserispor                   1-0

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş                      1-1

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor                   1-1

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş                      0-3

Beşiktaş'a karşı başarısızlık

Kardemir Karabükspor ile Beşiktaş, lig tarihinde 11. kez karşı karşıya geldi ve Kırmızı-Mavili takım sadece 1 defa galip gelebildi.

İki takım arasında geride kalan 11 maçtan 7'sini Beşiktaş, birini Kardemir Karabükspor kazandı, 3 maç ise berabere sonuçlandı.

Karşılaşmalarda Beşiktaş'ın toplam 24 golüne, Kardemir Karabükspor 8 golle cevap verdi.

Kardemir Karabükspor, Beşiktaş'ı sadece 1993-1994 sezonunda sahasında 2-1 yenmeyi başardı.

Kardemir Karabükspor ile Beşiktaş takımları arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sezon                        Maç                  Sonuç

------         --------------------------------   -----

1993-1994      Beşiktaş-Kardemir Karabükspor       4-1

               Kardemir Karabükspor-Beşiktaş       2-1

1997-1998      Kardemir Karabükspor-Beşiktaş       0-5

               Beşiktaş-Kardemir Karabükspor       1-0

1998-1999      Beşiktaş-Kardemir Karabükspor       1-1

               Kardemir Karabükspor-Beşiktaş       1-2

2010-2011      Kardemir Karabükspor-Beşiktaş       1-4

               Beşiktaş-Kardemir Karabükspor       1-1

2011-2012      Beşiktaş-Kardemir Karabükspor       1-0

               Kardemir Karabükspor-Beşiktaş       1-1

2012-2013      Kardemir Karabükspor-Beşiktaş       0-3
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