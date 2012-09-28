Karabükspor, Akhisar’a hazır

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.





Teknik direktör Michael Skibbe yönetiminde Çamlık Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları devam eden Gökhan Ünal ve Uğur Uçar katılmazken, Jahic takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmanda, futbolcular çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.





Skibbe, yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor maçına sıkı hazırlandıklarını vurgulayarak, puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacaklarını söyledi.





Rakiplerinin ligde yeni ancak kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Skibbe, ''Manisa'da taraftarlar zevkli bir maç izleyecek. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Takım olarak yavaş yavaş istediğimiz oyunu sahaya yansıtmaya başladık. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Akhisar karşısında hata yapmadan istediğimiz futbolu sahaya yansıtıp galip gelmek istiyoruz'' diye konuştu.





Kardemir Karabükspor kafilesi bugün karayoluyla Ankara'ya, oradan havayoluyla İzmir'e, İzmir'den de karayolu ile Manisa'ya geçecek.