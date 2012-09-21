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Karabük uzatmada güldü

Kardemir Karabükspor sahasında ağırladığı Medical Park Antalyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup etti: 1-0.

21 Eylül 2012 Cuma 21:50
Karabük uzatmada güldü

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Kardemir Karabükspor ile Medical Park Antalyaspor arasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadele 1-0 ev sahibi ekibin galibiyeti ile sona erdi.

Geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'a 4-0 yenilen Medical Park Antalyaspor ve Bursaspor deplasmanından 4-1 mağlup dönen Kardemir Karabükspor'un yara sarmak için çıktıkları maç tam bir orta saha mücadelesi olarak geçti. İki takımın da savunma ağırlıklı futbolu, karşılaşmada fazla gol pozisyonu olmasını engelledi. Ancak karşılaşmanın son dakikalarında kazanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet İlhan Özek şık bir plase ile ağları havalandırdı ve takımına 3 puanı kazandırdı.

Mücadelenin 88. dakikasında Emre Güngör, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Kardemir Karabükspor, puanını 4'e yükseltirken, Medical Park Antalyaspor 6 puanda kaldı.

İlk yarının önemli dakikaları:

12. dakikada Cernat, rakip ceza alanının hemen dışında topu Birol'un önüne bıraktı. Birol'un sert vurduğu top auta çıktı.

25. dakikada sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Melih, topu ceza alanına gönderdi. Ceza alanında topla buluşan Ergün'ün orta şut karaşımı vuruşunu kaleci Tomic güçlükle kornere çeldi.

31. dakikada Emrah'ın sol kanattan ortasına Mehmet Eren kafasıyla dokundu. Kaleye yönelen topu kaleci Tomic kontrol etti.

37. dakikada Kardemir Demirçelik Karabükspor defansından seken topu önünde bulan Emrah, meşin yuvarlağı az farkla auta gönderdi.

38. dakikada misafir takımdan Uğur ceza alanı dışında topla buluştu. Uğur'un, sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak Tomic'in ellerinde kaldı.

42. dakikada Cernat, orta alandan topu rakip ceza alanın hemen dışında bulunan Shelton'a gönderdi. Shelton kafayla topu kaleci Hakan'ın ellerine bıraktı. 

İKİNCİ YARI BİRAZDAN 

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