Karabük’te Bursa hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklara başladı.





Teknik direktör Michael Skibbe yönetiminde Çamlık Spor Tesisleri'nde yapılan ve 1,5 saat süren antrenmanda, futbolcular koşu ve yarım saha maç yaptı.





Skibbe, yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu 3-0 yenildikleri Beşiktaş karşısında defans yapamadıklarını, rakiplerinin kolay goller bulduğunu söyledi.





Beşiktaş maçında rakibin ilk yarıdaki üç şutunun da gol olduğunu anlatan Skibbe, şöyle konuştu:





''Takım olarak defans yapmadığımız için bu fırsatları yakaladılar. Burasının bir işçi şehri olduğunu üstüne basa basa söyledik. İş yapmadan, çalışmadan, terlemeden zaten herhangi bir şey elde etmeniz mümkün değil. Geçen yıl ve bu seneye baktığımız zaman en çok gol yiyen takımların başında geliyoruz. O yüzden öncelikle bu zaafımızı bir şekilde kapatmamız lazım. Eğer bir oyuncu ilk 11'de sahaya çıkıyorsa, hangi pozisyonda oynarsa oynasın defansif görevini sergilemeye hazır olması lazım. Aksi takdirde bu takımda oynamayacak.''



