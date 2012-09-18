Karabıyık adaylık başvurusunu yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, bir süre önce, 2 Ekim Salı günü yapılacak Olağan Genel Kurul'da başkanlığa yeniden aday olacağını açıklamıştı, ancak başvuru işlemlerini yapmamıştı.





ABD'nin Los Angeles kentinde 19-22 Eylül tarihlerinde yapılacak Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) Kongresi'ne katılmak için Amerika'ya giden Karabıyık'ın, son başvuru tarihini kaçırma ihtimali bulunduğundan, gerekli prosedürü gitmeden önce tamamladığı öğrenildi.





Karabıyık, böylece TVF başkanlığı için başvuru yapan ilk aday oldu. Henüz yeni bir başkan adayının bulunmadığı TVF'de, Karabıyık için 115 delegenin önerge verdiği bilgisi alındı. TVF başkanlığına aday olabilmek için 193 delegenin yüzde 15'inin yazılı teklifi gerekiyor. Bu da 29 delegeye tekabül ediyor.





Adaylık için son başvuru tarihi olan 22 Eylül Cumartesi gününe az bir zaman kala, 193 delegeden Spor Genel Müdürlüğü ve çeşitli kurumları temsil eden yaklaşık 30'unun, kurumlarını taraf olarak göstermemek için herhangi bir aday önermeyeceği de alınan bilgiler arasında yer alıyor.





Bu arada, dünya voleybolunun yeni patronunun belirleneceği FIVB Kongresi'nde, 2013 Genç Erkekler Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılması da onaylanacak. FIVB'ye Çinli Jizhong Wei başkanlık yapıyor.



