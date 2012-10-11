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Kara Harp Okulu Kupası’nı Sir Kanka kazandı

Binicilikte, Kara Harp Okulu Kupası'nı, ''Sir Kanka'' isimli atıyla Bursa Atlı Spor Kulübü'nden Nail Sular kazandı.

11 Ekim 2012 Perşembe 17:55
Kara Harp Okulu Kupası’nı Sir Kanka kazandı
Binicilik Federasyonu ve Başkent Binicilik Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği ve Capital Country Club Binicilik Tesisleri'nde düzenlenen Özel Unvan ve Türkiye Şampiyonası Binicilik Engel Atlama Yarışmaları'nda Kara Harp Okulu Komutanlığı Kupası'nı, ''Sir Kanka'' isimli atıyla Bursa Atlı Spor Kulübü sporcusu Nail Sular elde etti.

Yağmur altında 41 atın mücadele ettiği kupada, Nail Sular parkuru 65 saniyede hatasız tamamlayarak kupayı almaya hak kazandı.

Karagücü Binicilik Ekibi'nden Yüzbaşı Doğan Deniz ''Rüya'' isimli atıyla parkuru 66,25 saniyede ve hatasız bitirerek ikinciliği elde ederken, aynı ekipten Yüzbaşı Mustafa Şahin de ''Aykız'' isimli atıyla, parkuru 71,16 saniyede ve hatasız tamamlayarak üçüncü sırada yer aldı.

Kara Harp Okulu Komutanlığı Kupası'nı kazanan Nail Sular'a ödülünü, Kara Harp Okulu Dekanı Tuğgeneral Murat Yetgin verdi.

Yıldızlar kategorisinde ise İstanbul Atlı Spor Kulübü'nden Pelin Deneçli ''Untouchable'' isimli atıyla parkuru 79,21 saniyede hatasız tamamladı ve birinci oldu. Deneçli, ''Winnovet W'' isimli atıyla parkuru 75,06 saniyede 4 ceza puanıyla bitirerek ikinciliği de elde etti. Üçüncülük ise Ankara Atlı Spor Kulübü'nden ''Sancak'' adlı adıyla Onur Alp Gökdağ'ın oldu.

Bugün Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kupası ile sona erecek yarışmalar, 14 Ekim Pazar günü tamamlanacak.






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