Kar: 'Samsunspor’u menfaatimizin önünde tutuyoruz’’

Samsun TSO Ağustos ayı olağan meclis toplantısı TSO Meclis Başkanı Sedat Demirci başkanlığında gerekleşti. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) meclis binasında gerçekleştirilen toplantıya, Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Emin Kar'da katıldı.

Kar Samsunspor'un son zamanlarda yaşadığı olumsuzluklardan bahsederek, "Maddi sıkıntıları aşmak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Tesislerimizi herkese açtık. Samsunspor hepimizin. Mutluluğunda da mutlu oluyoruz, üzüntüsünde de üzülüyoruz. Samsunspor'u menfaatimizin önünde tutuyoruz. Kulübümüzün borçlarını mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyoruz. Samsunspor'un altyapı çalışmalarına önem veriyoruz. Bize her konuda yardım eden kişi ve kurumlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Toplantıda söz alan STSO tek kadın meclis üyesi Hatiçe Gülay Atik, Samsun'daki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Atik, "Eğitimde cinsiyet ayrımı yapılıyor. Kadınlarımız çalışma ortamlarından uzaklaşmış, siyasette yeteri kadar temsil edilememişlerdir. Kamu kuruluşlarında kadın istihdamı yüzde 37, özel sökerde yüzde 29 oranındadır." dedi. Atik kadınların toplumda daha fazla katılımcı olması gerektiğini vurguladı.

"Samsunspor'un arkasında durmalıyız"

Gündem dışı konuşan Samsun STSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsunspor'un yaşadığı sıkıntılar ve neler yapılabileceği hakkında genel bir bilgi vererek, "Samsunspor bir asansör takımı olmamalı. Emin Kar Samsunspor için çırpınıyor, koşuyor bir şeyler yapmaya çalışıyor. Samsunspor'un arkasında durmalıyız. Maddi olarak takımın cok zor bir durumda olduğunu biliyorum. Samsunspor'u atamayız, satamayız bu takım bizim takımımız. Elimizi taşın altına koymalıyız, koyuyoruz." diye konuştu.

Salih Zeki Murzioğlu son günlerde yaşanan terör olaylarına değinerek, "Ramazan ayında, Ramazan Bayramı'nda ve Gaziantep'te yapılan terör saldırılarını lanetliyoruz. Ülkemizin birliğini, dirliğini ve beraberliğini bozmaya çalışan, ülkemizde kardeş kavgası çıkarmak için uğraşanları lanetliyoruz. Bu kan durdurulmalıdır. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir." dedi.