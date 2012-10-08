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Kar: 'İftira atıyorlar'

Samsunspor Kulüp Başkanı Emin Kar, kendilerini karalamaya çalışanların, yalan haberlerle iftira attıklarını söyledi.

08 Ekim 2012 Pazartesi 17:40
Kar: 'İftira atıyorlar'
PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Kulüp Başkanı Emin Kar, ''Eksikliğimizi bulamayanlar, yalan haberlerle iftira atarak bizi karalamaya çalışıyorlar'' dedi.

Kar, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Denizlispor maçının elektrik arızası nedeniyle ertelenmesini değerlendirdi.

Elektrik dağıtımındaki teknik bir arıza nedeniyle Denizlispor maçının ertelenmek zorunda kaldığını ifade eden Kar, Denizlispor maçının öncesinde yaptığımız incelemede hiçbir sorun ve aksaklık çıkmamıştır. Sahayı aydınlatan elektrik direklerine konvektör vasıtasıyla dağıtılan elektrik sisteminde bir arıza çıkmış ve teknik ekibimiz olaya müdahale etmesine rağmen rölelerdeki arıza giderilememiştir. Sonuçta bu bir kazadır. Ancak, bunları bilerek 'mazot bitti', yok efendim 'jeneratörü başka bir yere yollamışlar' gibi ithamlarla bizlerin suçlanması Samsun'un kuyusunu kazmaktan başka bir şey değildir'' şeklinde konuştu.

Kulübe ve yönetime iftira atıldığını ifade eden Kar, ''Bu takımın 22 Temmuz'da sadece iki oyuncusu vardı.  Biz göreve geldikten sonra bu takım bu hale gelmiştir. O gün başladığımız mücadelemizde karalayacak bir eksikliğimizi bulamayanlar yalan haberlerle iftira atarak bizi karalamaya çalışıyorlar. 

Kar, arızanın tamamen giderildiğini belirterek, stadyumda gece maçlarının oynanabileceğini de sözlerine ekledi.
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