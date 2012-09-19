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Kaptandan takım arkadaşlarına uyarı

Beşiktaş kaptanı İbrahim Toraman, iki haftadır alınan farklı galibiyetlere rağmen zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

19 Eylül 2012 Çarşamba 08:45
Kaptandan takım arkadaşlarına uyarı
Yıllardır her teknik adamın ‘jokeri’ olan ve oynadığı özverili futbolla Beşiktaş’ın vazgeçilmezlerinden olan kaptan İbrahim Toraman, VATAN’a özel samimi itiraflarda bulundu. Karabük’ten sonra Elazığ engelini de 3-0’la geçmelerine rağmen hâlâ zamana ihtiyaçları olduğunun altını çizen tecrübeli futbolcu şu sözlerle takım arkadaşlarına üstü kapalı mesajlar yolladı:

“Şu ana kadar kazanılan puanları ve oynadığımız futbolu küçümsemek istemiyorum fakat elde ettiğimiz sonuçların bizi aldatmaması lazım. Bizim için istenilen ve hedeflenen oyun anlayışında değiliz henüz. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunun için şımarmanın, her şey yoluna girmiş gibi davranmanın ve hareket etmenin zamanı değil. Ayaklarımızın sağlam şekilde yere basması lazım. Önümüzde oldukça uzun bir maraton var ve birbirinden iyi takımlarla maçlar yapacağız. Daha yolun başında olduğumuzu unutmamamız lazım.

Şımarır ve ayaklarımızı yere basmazsak işte o zaman bittiğimiz an olur. Onun için daha akıllı davranmalıyız. Bu disiplin anlayışımızdan ödün vermeden mücadele etmemiz bizi başarıya götürecek en büyük etken olur. Ligde bazı takımların kadroları zengin. Bazılarının ise istediği futbolu oynama yolunda aşama kaydetmiş futbolcuları var. Yani ligdeki rakiplerimizi küçümsememeliyiz. Biz kendimize güveniyoruz ve sezon sonu hedeflediğimiz noktaya nasıl ulaşacağımızı biliyoruz.

Geçen sezon bir türlü kenetlenip takım olamadık, iyi mücadele ediyorduk ama başarı gelmiyordu. Hatalar zincirini oyun içinde çözemedik. Bu sezon başı takımın teknik direktörü ‘Türk olmalı’ derken, yabancı hocalara haksızlık etmek istemedim. Ama genel olarak takımın bence eksik olan yönlerinden biri daha kolay iletişim kurulacak olan Türk teknik direktördü. Ben de açık yüreklilikle bu takımın yerli bir teknik direktörle daha başarılı olacağını dile getirdim.”
 
Kaynak: Erdal Cömert / Vatan 
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