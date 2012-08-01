Kaptan menajer oldu!

Fenerbahçe Ülker’de takım menajerliği görevine Serdar Apaydın getirildi. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, eski milli basketbolcu ve antrenör Serdar Apaydın’ın takım menajerliğine getirildiği açıklandı.





1997-2001 yıllarında Fenerbahçe Basketbol Takımı’nda forma giyen ve kaptanlık yapan Serdar Apaydın, 2001’de Fenerbahçe’de aktif oyunculuk yaşamını noktaladıktan sonra, antrenörlük kariyerine başladı ve Ülker-Fenerbahçe birleşmesiyle birlikte 2006 yılında Fenerbahçe Ülker’de antrenör olarak görev aldı. Apaydın, 2007-2010 arasında A takım asistan koçluğu ve altyapı sorumlusu olarak 2 Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe Kulübü’nün kuruluşunun 100. yılında A takımla birlikte 2007’de Alpella olarak mücadele eden Fenerbahçe Genç Erkek Basketbol Takımı’nı 25 yıl aradan sonra Türkiye şampiyonluğuna ulaştıran Serdar Apaydın, geçen sezon başında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde antrenör olarak görev almıştı.