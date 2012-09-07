Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Kapalıçarşı’nın çatısında korsan tuvalet!

Çöp yığınları bulunan, klima, ve her türlü antenin bulunduğu Kapalıçarşı çatısında bir esnaf tuvaleti yapılmış.

07 Eylül 2012 Cuma 14:15
Kapalıçarşı’nın çatısında korsan tuvalet!

‘007 James Bond’ filminin çekimleri sırasında tarihi binaya zarar verildiği düşüncesiyle çok tartışılan Kapalıçarşı’nın çatısına pisuvar yaptılar. Tarihi çarşıda dükkânı olan esnaf, tuvalet ihtiyacı için çatıda kendisine bir boşluk oluşturmuş sonra bir lavabo ile bir pisuvar kondurmuş. Giderini de çatının yağmur oluklarına bağlamış. Diğer yandan tarihi Kapalıçarşı’nın çatısında ne ararsan var. Klima, baz istasyonu, su deposu, her türlü anten, çöp yığını bulunan çatının statik yapısı da tehlikede...

Radikal'in haberine göre, 1461’de Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya’ya gelir olması için inşa edilen Kapalıçarşı 550 yıl içinde çeşitli yangınlar ve depremler geçirdi. Çarşıda 66 sokak ve 3600 civarında dükkân bulunuyor. En son 2. Abdülhamid dönemindeki depremin ardından çarşı bugünkü şekliyle inşa edildi. Uzun yıllar kapsamlı bir restorasyon yüzü görmeyen, ancak zaman içerisinde gerek bilinçsiz müdahaleler gerekse dış etkenlerle çarşı, hem statik açıdan hem de tarihi görüntüsü bakımından çok yıprandı. Her yağmurdan sonra sel basan çarşının çatısında ise yok yok. Baz istasyonları, çanak antenler ve klimalar hiçbir denetime tabi olmadan çatıya sıralanmış. Kiremitlerin pek çoğu kırılmış ve çoğunun üzerini bitki örtüsü sarmış. Bu başıbozukluk öyle bir hal almış ki, bir esnaf çatıda kendisine önce bir balkon oluşturmuş, daha sonra da o balkona bir tuvalet inşa etmiş. Lavabosu, pisuvarı olan tuvalet yine bir perde ile örtülmüş. Gideri de yağmur oluklarına bağlamış.

Kapalıçarşı ve çevresi 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Yenileme Alanı’ ilan edilmişti. Fatih Belediyesi’nin kontrolörlüğünde proje hazırlandı. Yenileme Kurulu’na sunulan proje onaylanırsa tarihi yapı kapsamlı bir restorasyona tabi tutulacak.

Koruma Kurulu yetkilisi şöyle konuştu: ‘‘Proje hayata geçtiğinde tarihi yapının çatısı, statik yapısı ve tarihi yapıya dışarıdan yapılan müdahaleler ortadan kalkacak. Esnaf her istediğini çatıya koymuş. Çatal antenlerle başlayan televizyon vericilerindeki süreci çatıda görebiliyorsunuz. Uydu sistemleri var. Esnaf çağın teknolojisine göre antenleri değiştirmiş ancak eski antenlerini aşağıya indirme zahmetinde bile bulunmadan çatıda bırakmış. Çatıya tuvalet yapmışlar. İnanılacak gibi değil. Hazırlanan bu kapsamlı proje tarihi çarşının kurtulması için tek şans.’’

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim