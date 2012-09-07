Kapalıçarşı’nın çatıda korsan tuvalet!

‘007 James Bond’ filminin çekimleri sırasında tarihi binaya zarar verildiği düşüncesiyle çok tartışılan Kapalıçarşı’nın çatısına pisuvar yaptılar. Tarihi çarşıda dükkânı olan esnaf, tuvalet ihtiyacı için çatıda kendisine bir boşluk oluşturmuş sonra bir lavabo ile bir pisuvar kondurmuş. Giderini de çatının yağmur oluklarına bağlamış. Diğer yandan tarihi Kapalıçarşı’nın çatısında ne ararsan var. Klima, baz istasyonu, su deposu, her türlü anten, çöp yığını bulunan çatının statik yapısı da tehlikede...

Radikal'in haberine göre, 1461’de Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya’ya gelir olması için inşa edilen Kapalıçarşı 550 yıl içinde çeşitli yangınlar ve depremler geçirdi. Çarşıda 66 sokak ve 3600 civarında dükkân bulunuyor. En son 2. Abdülhamid dönemindeki depremin ardından çarşı bugünkü şekliyle inşa edildi. Uzun yıllar kapsamlı bir restorasyon yüzü görmeyen, ancak zaman içerisinde gerek bilinçsiz müdahaleler gerekse dış etkenlerle çarşı, hem statik açıdan hem de tarihi görüntüsü bakımından çok yıprandı. Her yağmurdan sonra sel basan çarşının çatısında ise yok yok. Baz istasyonları, çanak antenler ve klimalar hiçbir denetime tabi olmadan çatıya sıralanmış. Kiremitlerin pek çoğu kırılmış ve çoğunun üzerini bitki örtüsü sarmış. Bu başıbozukluk öyle bir hal almış ki, bir esnaf çatıda kendisine önce bir balkon oluşturmuş, daha sonra da o balkona bir tuvalet inşa etmiş. Lavabosu, pisuvarı olan tuvalet yine bir perde ile örtülmüş. Gideri de yağmur oluklarına bağlamış.

Kapalıçarşı ve çevresi 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Yenileme Alanı’ ilan edilmişti. Fatih Belediyesi’nin kontrolörlüğünde proje hazırlandı. Yenileme Kurulu’na sunulan proje onaylanırsa tarihi yapı kapsamlı bir restorasyona tabi tutulacak.

Koruma Kurulu yetkilisi şöyle konuştu: ‘‘Proje hayata geçtiğinde tarihi yapının çatısı, statik yapısı ve tarihi yapıya dışarıdan yapılan müdahaleler ortadan kalkacak. Esnaf her istediğini çatıya koymuş. Çatal antenlerle başlayan televizyon vericilerindeki süreci çatıda görebiliyorsunuz. Uydu sistemleri var. Esnaf çağın teknolojisine göre antenleri değiştirmiş ancak eski antenlerini aşağıya indirme zahmetinde bile bulunmadan çatıda bırakmış. Çatıya tuvalet yapmışlar. İnanılacak gibi değil. Hazırlanan bu kapsamlı proje tarihi çarşının kurtulması için tek şans.’’