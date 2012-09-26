Kaos yaratan filme erişim engellendi

Ankara'nın Haymana ilçesi Çalış beldesinde TRT canlı yayınına katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

''Sayın Başbakanımızın talimatı ve Bakanlığımıza, BTK'ya, TİB'e gelen binlerce şikayeti de dikkate alarak bu filmin sosyal paylaşım sitelerinde gösterilen linklerini kapatma kararı aldık. Bugüne kadar internet servis sağlayıcıları, Türk Telekom, TTNET, Türksat, Avea, Vodafone, Turkcell'e bu konuda TİB tarafından gereken uyarılar yapıldı ve birçoğu da kaldırıldı. Tabii bununla da yetinmedik. Önceki gün mahkemeye başvurduk ve bugün de mahkeme kararı çıktı. Mahkeme kararı özetle şöyle diyor: 'Peygamberimize hakaret içeren bu filmin gösteriminin yasaklanması.' Bilhassa paylaşım sitesinin kapatılmasını engelliyor. Yani linklerin, URL dediğimiz bağlantıların kapatılmasını öngörüyor.''

''Artık ülkemizde gösterilemeyecek''

Yıldırım, mahkeme kararının genel bir karar olduğunu belirterek, başka adlar altında görüntülerin yayımlanmasına ilişkin faaliyette bulunulsa bile TİB'in bunları da anında kapatma konusunda yetki aldığını dile getirdi. Bakan Yıldırım, ''Ülkemizde bundan böyle bunun gösterimi artık olmayacak'' diye konuştu.

Görüntülerin dünya çapında da sanal ortamdan kaldırılması için de bir mücadele başlattıklarını kaydeden Yıldırım, söz konusu görüntülerin ağırlıklı olarak yayımlandığı sosyal paylaşım sitesine bu konudaki düşüncelerini ilettiklerini ifade etti.