Kaos yaratan film artık Türkiye'de de yasak

İslam’a ve Hz. Muhammed’e hakaret içerdiği için dünyanın dört bir yanında şiddetli protestolaran neden olan “Müslümanların Masumiyeti” adlı film, birçok Müslüman ülkenin ardından Türkiye’de de yasaklanıyor.

İslam karşıtı Mısırlı Kıpti bir Hristiyan’ın arkasında olduğu film, ilk başta Mısır ve Libya’da büyük protestolara neden olmuş, büyük şiddet olaylarının yaşandığı protestolar Afganistan’dan Malezya’ya kadar sıçramıştı.

AA’nın verdiği bilgiye göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Hz. Muhammed'e hakaret içeren filme ait sosyal paylaşım sitelerinde yer alan görüntülere erişimin engellenmesine yönelik mahkeme kararının bugün çıktığını söyledi. Bu kararın ardından, YouTube’daki videoya erişimin kesilmesi bekleniyor.

Filmin neden olduğu en büyük tartışmalardan biri, Google’ın sahip olduğu YouTube’un, filme ait fragmanı kaldırmayı reddetmesi oldu. YouTube filmin kurallarıyla uyumlu olduğunu belirtmiş ancak protestoların can aldığı birçok Müslüman ülkede videoya erişimi bloke etmişti. Pakistan ve Sudan ise YouTube’u yasaklama kararı almıştı.