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Kanlı 1 Mayıs'ın krokisi

1977’deki 1 Mayıs’a ilişkin yıllardır süren bir tartışmaya, TBMM Darbe Komisyonu’na gönderilen kroki ışık tuttu.

19 Eylül 2012 Çarşamba 10:00
Kanlı 1 Mayıs'ın krokisi

 

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na ulaşan belgeler arasında, 1977'deki 'Kanlı 1 Mayıs'la ilgili rapor ve kroki de çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gönderilen kroki, 34 kişinin yaşamını yitirdiği güne ilişkin önemli ipuçları veriyor.

Akşam gazetesinden Yelda Gökdağ'ın haberine göre, olayın ardından hazırlandığı anlaşılan ve ilk kez gün yüzüne çıkan 35 yıllık krokide ilginç detaylar var. Bunlardan biri de kanlı 1 Mayıs'ta 'ilk kurşunun nereden ateşlendiği'ne ilişkin ifadeler. Zira krokide, ilk kurşunun ateşlendiği yer olarak 'Inter Continental Oteli' gösteriliyor.

 

Birçok tanığın ifadesini doğrulayan krokiyle polisin olaylara ilişkin tutanak ve raporları arasındaki çelişki dikkat çekiyor. Emniyet görevlilerinin 1 Mayıs 1977 olaylarına ilişkin tutanak ve raporlarında, ilk kurşun sesinin geldiği yer olarak Tarlabaşı Caddesi ile Taksim Meydanı'nın kesiştiği mevkiye işaret ediliyor.

AYRINTILI DEĞERLENDİRME
Emniyet'in gönderdiği belgeler, 1 Mayıs 1977'nin ayrıntılı olarak değerlendirildiğini göstermesi bakımından dikkat çekiyor.

Dosyada 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayların yaşandığı gün, 1 Mayıs 1977'nin hangi anlamları içerdiğinden basının 1 Mayıs kutlamalarını nasıl değerlendirdiğine, kutlamalar öncesi ülke genelindeki gelişmelerden kanlı 1 Mayıs'ta yaşananların perde arkasına kadar pek çok açıdan mercek altına alınıyor.

 
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