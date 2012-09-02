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Kanarya’nın sessizliği!

Geçtiğimiz sezon deplasmanda yüzü gülmeyen Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda galip gelemedi. Sivas deplasmanında iki takım da çok gol kaçırdı ve mücadele 0-0 sona erdi.

02 Eylül 2012 Pazar 19:47
Kanarya’nın sessizliği!

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Christian'ı maç kadrosuna dahil etmeyen Aykut Kocaman, Alex de Souza'ya ilk 11'de yer verdi. Volkan Demirel, Milos Krasic, Serdar Kesimal sakatlığı nedeniyle Sivas deplasmanında kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

Ev sahibi Sivasspor'da ise Roman Bednar ve Abdulkadir Özgen sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamadı.

Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe 3. dakikada Alex ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortaya koşarak gelen Alex kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Borjan topu iki hamlede kontrol etti.

Maçın 10. dakikasında Fenerbahçe rakip kaleyi ablukaya aldı. Sol kanattan Hasan Ali'nin yaptığı ortada Sivasspor ceza alanında karambol yaşandı. Ancak pozisyon ofsayt ile sona erdi ve Sarı-Lacivertliler önemli bir fırsattan yararlanamadı.

15. dakikada Sow ve Kuyt, hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Sivas defansının hatası sonucu kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda acele eden Kuyt kötü bir vuruş yaptı ve topu farklı şekilde üstten auta gönderdi.

Sivasspor ilk etkili atağını 22. dakikada yakaladı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında Fenerbahçe defansı az adamla yakalandı. Sol çaprazda topla buluşan Chahechouhe'nin şutunda top yan filelerde kaldı.

Mehmet Topal 26. dakikada orta alandan Sow'a mükemmel bir pas gönderdi. Sow, Kuyt, Alex üçlüsünün geliştirdiği hücum organizasyonunda Brezilyalı yıldız şutunu çekti ve top yandan auta gitti.

28. dakikada sağ çaprazda Eneramo ve Mert karşı karşıya kaldı. Eneramo'nun şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.

36. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta Eneramo topu içeri ortaladı. Fenerbahçe defansında Gökhan Gönül'ün hatasında top Chahechouhe'nin önüne düştü. Chahechouhe'nin vuruşunda Mert parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

İlk devrede iki takım da çok net gol fırsatları yakaladı ancak Sivas'ta gol sesi çıkmadı ve mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci devresi de çok tempolu başladı. 49. dakikada sol çaprazda kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Chahechouhe, vuruş yapmak isterken dengesini kaybetti ve Sivasspor çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

65. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül ortayı yaptı, altı pas içerisinde Sow topa dokunamadı.

66. dakikada Mehmet Topal çok uzak bir mesafeden şutunu çekti ve top direkten döndü. Bu pozisyonun ardından gelişen Sivasspor atağında, Erman Kılıç bu sefer uzaktan şut çeken isim oldu. Kaleci Mert güzel bir kurtarışla topu kornere gönderdi.

Mücadelenin son bölümünde iki takım da oyun disiplininden koptu ve tüm hatlarıyla rakip yarı alanda gol aradı.

86. dakikada Kuyt sağ kanattan ortaladı. Rajnoch ters bir vuruş yaptı ve topu direğin yanından kornere gönderdi.

İkinci devrede de gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu skorla Fenerbahçe ve Sivasspor puanını 5'e yükseltti.

Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Fenerbahçe Aykut Kocaman Rıza çalımbay
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