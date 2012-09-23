Göztepe'nin teknik direktörü Hüseyin Kalpar, ''Son dakikada da olsa golü bulmak çok güzel'' dedi.





Kalpar, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor'un eskiden çalıştığı ve çok sevdiği bir takım olduğunu ancak profesyonellik gereği Göztepe'yi daha çok sevdiğini ve çok daha iyi olması için çalıştığını söyledi.





Maçtan önce futbolcularına, özel ve Göztepeli olduklarını hatırlattığını vurgulayan Kalpar, şunları kaydetti:





''Bu şekilde mücadele etmelerini istedim. Futbolcularım kazanma adına her şeyi yaptı. Bugün kazanamayabilirdik ve müsabaka talihsiz bir beraberlikle sonuçlanabilirdi. Futbolda gol atamayan kazanamıyor. Bugün gol attık ve kazandık. Daha önceki maçlarda gol atsaydık kazanabilirdik. Sonuçta puanımız bu olmayabilirdi. Bugün de net galibiyeti getirecek pozisyonları değerlendiremedik ama son dakikada da olsa golü bulmak çok güzel. Göztepeliler'e bu yakışır. Futbolcularım her şeyi yaptı, gurur duyuyorum. Galibiyet, Göztepe taraftarına 'hayırlı olsun' diyorum.''