Kalpar: ’’En büyük zaafımız gol atamamak’’

Göztepe'nin teknik direktörü Hüseyin Kalpar, Boluspor karşısında oyuna kötü başlamadıklarını, Bolu'dan iyi bir sonuçla döneceklerine çok inandıklarını belirterek, duran toptan yedikleri ilk golün ardından sıkıntı yaşadıklarını vurguladı.





''Gol atamadığımız için gardımızı düşürdük'' diyen Kalpar, son dakikalarda yorulan oyuncularının 3. golün ardından oyun disiplininden koptğunu kaydetti.





Boluspor'u galibiyet için kutlayan Kalpar, ''3 haftadır sıfır puandayız ama böyle kalan takım olma niyetinde değiliz. En büyük zaafımız gol atamamak. Gol atamayan bir takım da bu zamana kadar hiç kazanamadı, biz de kazanamadık'' dedi.



