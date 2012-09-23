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Kalkancı kırmızı karta katılmıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Çağatay Kalkancı, Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Orduspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta futbolcuları Ekrem Ekşioğlu'nun haksız bir kırmızı kart gördüğünü söyledi.

23 Eylül 2012 Pazar 13:10
Kalkancı kırmızı karta katılmıyor!
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Orduspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan lacivert-turunculu kulübün başkanı Çağatay Kalkancı, ucuz bir kırmızı kart gördüklerini düşündüğünü ifade etti. 

Kalkancı, ''Bence Ekrem Ekşioğlu'nun atıldığı pozisyonun hakkı kırmızı kart değildi. Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Maç boyunca da bunun etkisini hissettik'' dedi.

Ekrem Ekşioğlu'na gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç ceza verilmesi durumunda, karara itiraz edeceklerini kaydeden Kalkancı, ''İki maçlık cezaların 1 maça indirildiği örnekler var. Zaten haksız bir kart görerek cezamızı çektik. 70 dakika eksik oynadık. Belki de bu yüzden 3 puandan olduk'' ifadelerini kullandı. 

Çağatay Kalkancı, maçın 21. dakikasında gördükleri kırmızı karttan sonra oyuncularının daha özverili mücadele ettiğini ifade ederek, ''Kırmızı karttan sonra oyunun hakimi olan taraf bizdik. Pozisyonlar da bulduk ancak sahadan beraberlikle ayrıldık. Galip gelemediğimiz için üzüntülüyüz'' diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un bu sezon kendi sahasında kazanamadığının hatırlatılması üzerine Kalkancı, ''Ligin halen başındayız. Ayaklarımız yere basıyor. Takım olarak, sezon öncesinde hedeflediğimiz gibi gidiyoruz. Kendi sahamızda oynadığımız 3 maçı kazanamadık ama bunu da aşacağımızı düşünüyorum'' dedi. 
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