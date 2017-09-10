Kalbimdeki Deniz kaldığı yerden reytinglere devam dedi

FOX TV yeni sezonun yeni bölümleri yüz güldürmeye devam ediyor. Geçen sezon oldukça yüksek reyting alan Kalbimdeki Deniz dizisi kaldığı yerden reytinglerine devam etti. 9 Eylül cumartesi ekrana gelen bölüm tüm reyting sıralamalarında birinci olmayı başardı.

Kalbimdeki Deniz dizisi ratingde 4.30, share 15.26 alarak günü birinci tamamladı. En yakın rakiplerine iki kat fark atmayı başardı. Toplam olarak yeni bir dizi ekrana gelmesede haftaya Sibel Can ve Emre Kınay'ın dizisi rakip olacağı açıklandı.

FOX TV dizisinin haftaya nasıl rating alacağı merak ediliyor.