Kaka sonunda pes etti!

Portekizli hocanın özel bir görüşme yaptığı Kaka’ya, “Galatasaray devre arasında seni mutlaka almak istiyor. Real Madrid forması giyme şansın artık yok” mesajını ilettiği iddia edildi. Gazeteler, 30 yaşındaki Kaka’nın bu görüşmeden sonra pes ettiğini yazdı.





Kaka’nın ara transfer döneminde Real Madrid’den ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu savunan Marca gazetesi, Brezilyalı yıldızın, İspanyol kulübüyle vedalaşmak için şimdiden anlaştığını bildirdi.





Mourinho basına yaptığı açıklamada ise “Kaka’ya takımda yer bulmaya çalışıyorum ama ilk 11’de oynaması hemen hemen imkansız. Çünkü oynadığı pozisyon dolu. Kaka’nın yedek kulübesinde oturmasını bile garanti edemem” diyerek, sambacıyla ipleri kopardı.





Kaynak: Milliyet - Mehmet Çiftçi