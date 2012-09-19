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Kahramanmaraşspor Yönetimi, davayı geri çekti

Kahramanmaraşspor'un Kulüp Başkanı Feridun Kolat, kulubün eski yöneticileri hakkında açtıkları davaların tamamını geri çektiklerini bildirdi.

19 Eylül 2012 Çarşamba 14:15
Kahramanmaraşspor Yönetimi, davayı geri çekti
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor'un Kulüp Başkanı Feridun Kolat, yaptığı yazılı açıklamada, şirket olarak 2 yıl önce Kahramanmaraşspor'u devraldıklarını ve bu süre zarfından kentle barışık bir politika izleyerek takımın başarısı için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Kulübü devraldıklarında bazı sorunlar yaşadıklarını aktaran Kolat, şunları kaydetti:

''İlk önce şunu belirtmek isterim ki, Kahramanmaraşspor bu şehrin takımı. Şehrin de takıma sahip çıkması gerektiği düşüncesiyle hareket ettik. Ancak bir öz eleştiri yapmak gerekirse kulübü aldığımız günlerde gerek yanlış yönlendirmeler gerekse ön yargılı kişilerin bizleri yanlış bilgilendirmeleri nedeniyle kulüpte görev yapmış yöneticiler hakkında daha önceden Valilik kanalıyla açılmış olan davalara müdahil olduk. Ancak kentte geçirdiğimiz bu zaman içerisinde yaptığımız araştırma ve değerlendirmeler sonucunda kulübe maddi, manevi desteği olan eski yöneticilere açılmış davaların yersiz olduğu kanaatine vardık. Daha önce Kahramanmaraşspor'da görev yapmış yönetici arkadaşlarımız hakkında açtığımız davaların tamamını geri çektik. Bu anlamda kulüpte görev yapmış değerli arkadaşlarımız ve Kahramanmaraş kamuoyunda istemeden oluşan intiba nedeniyle üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz.''

Kolat, amaçlarının eski kulüp yöneticileri, Kahramanmaraş halkı ve taraftarla tek vücut olarak takımı başarıya hep beraber ulaştırmak olduğunu ifade etti. Sportif başarıda birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Kolat, kulübü Kahramanmaraş'la bütünleştirmek istediklerini vurguladı.

Kahramanmaraşspor'un şirket takımı olmasına rağmen kapılarının bütün Kahramanmaraşlılara açık olduğunu dile getiren Kolat, ''Hiç bir önyargımız ve ön şartımız olamaz. Sporu seven herkesle kucaklaşmak istiyoruz. Bakınız yeni sezon açıldı ve geçen hafta deplasmanda galip geldik. İnşallah lig sonunda tıpkı geçen sezon olduğu gibi şampiyonluğumuzu hep beraber kutlamak istiyoruz. Çünkü bu takım Kahramanmaraş'ın'' dedi.

Kahramanmaraşspor kulübü, daha önce takımda görev yapmış bazı yöneticiler hakkında 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açmıştı.


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