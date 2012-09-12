Kahramanlı: ’’Fenerbahçe zorlu bir deplasman olacak’’

Mersin İdmanyurdu zorlu Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.





Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı yaptığı açıklamada, köklü ve geçmişi başarılarla dolu bir kulüp olduklarını belirterek, ''Bu takım Fenerbahçe'yi yenebilecek güçte'' dedi.





Hazırlık çalışmalarının oldukça verimli geçtiğine işaret eden Kahramanlı, kulüpteki herkesin Fenerbahçe maçına odaklandığını ve kendilerini galibiyete kilitlediklerini söyledi.





Fenerbahçe'nin ligdeki en iyi takımlardan birisi olduğunu dile getiren Kahramanlı, şöyle konuştu:





''Fenerbahçe zorlu bir deplasman olacak. Ama biz de kolay lokma değiliz. Herkesin bunu bilmesi lazım. Bu yıl yaptığımız 3 maçtan 2 puan aldık. Aslında daha iyilerini de yapabilirdik. Şimdiye kadar yaşadığımız en büyük aksilik, uyum sorunuydu. Bu sıkıntıyı yavaş yavaş atlattık. Geçtiğimiz hafta, milli maç nedeniyle sahaya çıkmamamız da, bizim için hazırlığımızı artırabileceğimiz bir süre tanıdı. O yüzden bu maçta şanslı olduğumuza inanıyorum.''





Kahramanlı, Fenerbahçe'nin son dönemlerde bazı sıkıntılarla gündeme geldiğine işaret ederek, ''Fenerbahçe ekibi, aslında kendi evinde performansını artıran bir grafik gösteriyor. Biz ise, iyi bir deplasman takımıyız. O nedenle hafta sonu güzel bir maç izlettireceğiz. Ayrıca Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu sıkıntıları ve seyircisiz oynayacak olması bizim için avantaj. Ümit ediyorum ki, İstanbul'dan 3 puan alarak, ligin ilk galibiyetiyle tanışacağız'' diye konuştu.