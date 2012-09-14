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Kahramanlı: ’’Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yeneceğiz’’

Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yeneceklerini söyledi.

14 Eylül 2012 Cuma 21:50
Kahramanlı: ’’Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yeneceğiz’’
Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı, pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılacaklarını söyledi.
 
Mersin İdman Yudu Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını Macit Özcan Spor Tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Nurullah Sağlam'ın nezaretinde gerçekleşen antrenman ısınma koşusu ile başladı, strecing ve adaptasyon hareketlerinin ardından kısa mesafeli varyasyonlu çıkışlar yapıldı. Futbolcular kenar, orta, şut ve gol çalışmasının ardından çalışmayı soğuma egzersizleriyle sonlandırdı.
 
Kaleci İbrahim Sehic'in ise antrenmandan sonra doğum gününü kutlandı. Milli takımda olduğu için geçikmeli gerçekleşen kutlamada Sehic kendisi için hazırlanan pastayı kesti ve arkadaşlarının kutlamalarını kabul etti. Sehiç takım adına hediyesini Özden'nin elinden aldı.
 
Çalışmaları izleyen Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'nin
güçlü bir rakip ve kendi sahasında daha iyi oynayan bir takım olduğunu belirtti. Ancak kendilerinin milli maç nedeniyle verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Kahramanlı, "Futbolcularımız toparlandı. Moralleri üst seviyede. İyi hazırlandılar. Ne olursa olsun bizde güçlü bir kadroyuz. İyi bir ekibiz. İnanıyoruz ki bu hafta deplasmana gidip Kadıköy'den puanlarla döneceğiz. Buna inanıyoruz buna güveniyoruz. Çünkü bizimde puan almaya ihtiyacımız var. Geçen haftalarda yaptığımız maçlarda eksikliklerimizi hatalarımızı gördük. Bu maça iyi hazırlandık. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenip döneceğimize inanıyorum" şeklinde 
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