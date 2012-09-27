Kafası koptu ama ölmedi

ABD'de trafik kazası sonrası başı omurgasından ayrılan Rachel Bailey, mucize eseri yaşama tutunmayı başardı.

Geçen yıl meydana gelen feci kazadan sonra hastaneye kaldırılan Bailey'in kafasının omurgadan bir santimetre kadar ayrıldığı anlaşıldı. Başı sadece kas ve dokularla vücuduna bağlı olan şanssız kadın bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra tekrar konuşmaya başladı. Yürüme yetisini de geri kazanan 23 yaşındaki kadın, şu an hayatta olmasını kaza yerine ilk gelen itfaiyecilere borçlu olduğunu söyledi.