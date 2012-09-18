Kadınsı görünmenin 7 yolu

Bedeninize oturan kıyafetler giymeniz size oldukça kadınsı ve seksi bir görünüm kazandıracaktır. Ancak, bu söylediğimizi kusurları belli eden dar kıyafetler giymekle karıştırmamalısınız. Demek istediğimiz, kıvrımlarınızı ortaya koyacak kesimlerde kıyafetleri tercih etmeniz.



Zarif takılar bir kıyafete eşlik eden en kadınsı aksesuarlardandır. İnce bir bileklik, parlayan, küçük sallantılı veya damla küpeler kolayca kıyafetinizi bambaşka bir şeye dönüştürebilir.



Ayakkabıların, özellikle de topukluların kadınsı olmakla özdeşleştiğini biliyoruz. Bu sezon, topuklu,uzun binici çizmeleri bu kadar trendken bunu mutlaka değerlendirmelisiniz.



Karşınızdakinin hafızasına kazınacak, sonbahara uygun, akılda kalıcı bir koku sürmeniz hem daha seksi olmanızı hem daha kadınsı hissetmenizi sağlar.



Dışınıza giydikleriniz kadar içinize giydikleriniz de önemlidir. Spor sütyenler rahat olabilir ama kesinlikle kadınsı değildir. Sütyen askılarınızın gözüktüğü, ya da dekolteli veya ince kumaşlı kıyafetler giydiğinizde iç çamaşırınızı özenle seçmeye dikkat etmelisiniz.



Saç stilinizdeki farklılık en çabuk göze çarpacak değişiklik olacaktır. Romantik bir hava yaratan dalgaları deneyebilirsiniz.



En önemlisi ise mutlaka vücudunuzu tanıyın. Kusurlarınızı, nereyi gizleyip, nereyi ön plana çıkarmanız gerektiğini iyice kavrayın ve buna göre kıyafetler seçin.