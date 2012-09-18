Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Kadınsı görünmenin 7 yolu

Bu kez yeni sezona daha farklı başlamayı, daha kadınsı görünmeyi ister misiniz? Tabii bu yalnızca mini bir elbise giymekle olmuyor; küçük dokunuşlarla görünümünüze kadınsı bir hava katmanız mümkün!

18 Eylül 2012 Salı 17:55
Kadınsı görünmenin 7 yolu

Bedeninize oturan kıyafetler giymeniz size oldukça kadınsı ve seksi bir görünüm kazandıracaktır. Ancak, bu söylediğimizi kusurları belli eden dar kıyafetler giymekle karıştırmamalısınız. Demek istediğimiz, kıvrımlarınızı ortaya koyacak kesimlerde kıyafetleri tercih etmeniz.

Zarif takılar bir kıyafete eşlik eden en kadınsı aksesuarlardandır. İnce bir bileklik, parlayan, küçük sallantılı veya damla küpeler kolayca kıyafetinizi bambaşka bir şeye dönüştürebilir.

Ayakkabıların, özellikle de topukluların kadınsı olmakla özdeşleştiğini biliyoruz. Bu sezon, topuklu,uzun binici çizmeleri bu kadar trendken bunu mutlaka değerlendirmelisiniz.

Karşınızdakinin hafızasına kazınacak, sonbahara uygun, akılda kalıcı bir koku sürmeniz hem daha seksi olmanızı hem daha kadınsı hissetmenizi sağlar.

Dışınıza giydikleriniz kadar içinize giydikleriniz de önemlidir. Spor sütyenler rahat olabilir ama kesinlikle kadınsı değildir. Sütyen askılarınızın gözüktüğü, ya da dekolteli veya ince kumaşlı kıyafetler giydiğinizde iç çamaşırınızı özenle seçmeye dikkat etmelisiniz.

Saç stilinizdeki farklılık en çabuk göze çarpacak değişiklik olacaktır. Romantik bir hava yaratan dalgaları deneyebilirsiniz.

En önemlisi ise mutlaka vücudunuzu tanıyın. Kusurlarınızı, nereyi gizleyip, nereyi ön plana çıkarmanız gerektiğini iyice kavrayın ve buna göre kıyafetler seçin. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim