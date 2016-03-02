'Kadın Ve İktidar 2' Sergisi Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekiyor

Çankaya Belediyesi Galeri Kara, 'Kadın ve İktidar' sergisinin ikincisine ev sahipliği yapıyor. Kadın cinayetlerine ve kadınların toplumda yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken sergi, 11 Mart'a kadar açık kalacak.