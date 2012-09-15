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Kadın ve çocuklar önünde hiç kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig'de cezası nedeniyle sadece kadınlar ve çocukların izleyeceği maçta yarın Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, sahasında bu cezanın uygulandığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

15 Eylül 2012 Cumartesi 11:35
Kadın ve çocuklar önünde hiç kaybetmedi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen sezondan itibaren başlattığı kadın ve çocuk taraftar uygulamasında 6. kez cezanın bu şekilde uygulandığı maça çıkacak olan Fenerbahçe, geçen sezon kadınlar ve çocukların doldurduğu tribünler karşısında oynadığı ilk maçta Manisaspor ile 1-1 berabere kalırken, daha sonraki 4 maçtan galibiyetlerle ayrıldı.

Kadınlar ve çocukların izlediği 5 maçta rakip fileleri toplam 12 kez havalandıran Sarı-Lacivertli ekip, kalesinde sadece 3 gole izin verdi.

Fenerbahçe, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle bu sezon 5. hafta Trabzonspor, 7. hafta Beşiktaş ve 9. hafta Medical Park Antalyaspor olmak üzere 3 maçını daha kadınlar ve çocuklara karşı oynayacak.

Cezalı 15 maçta sadece 1 kez yenildi

Fenerbahçe Futbol Takımı, Kadıköy'de cezalı olduğu toplam 15 resmi maçta sadece 1 kez yenildi. 15 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 3 kez de berabere kaldı.

Cezalı maçlardaki tek yenilgisini 2009-2010 sezonunun 14. haftasında Kasımpaşa karşısında alan Sarı-Lacivertlilerin, cezalı maçları ve aldığı sonuçlar şöyle:

2002-2003  
 
Süper Lig     Adanaspor                1 - 1

2005-2006  
 
Süper Lig     Diyarbakırspor           2 - 2

Süper Lig     K.Erciyesspor            4 - 2

2006-2007  
 
T. Kupası     İnegölspor               6 - 0

T. Kupası     Gençlerbirliği           2 - 1

2009-2010  
 
Süper Lig     Kasımpaşa                1 - 3
 
Süper Lig     MKE Ankaragücü           3 - 2

2010-2011  
 
Süper Lig     Medical Park Antalyaspor 4 - 0
 
Süper Lig     Manisaspor               4 - 2

2011-2012  
 
Süper Lig     Orduspor                 1 - 0

Kadın ve çocukların izlediği maçlar

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kadınlar ve çocuklara karşı oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

2011-2012  
 
Süper Lig      Manisaspor      1 - 1

Süper Lig      Sivasspor       4 - 2

T. Kupası      Samsunspor      3 - 0

Süper Lig      Bursaspor       1 - 0

2012-2013  
 
Süper Lig      Gaziantepspor   3 - 0
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