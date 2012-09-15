Kadın ve çocuklar önünde hiç kaybetmedi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen sezondan itibaren başlattığı kadın ve çocuk taraftar uygulamasında 6. kez cezanın bu şekilde uygulandığı maça çıkacak olan Fenerbahçe, geçen sezon kadınlar ve çocukların doldurduğu tribünler karşısında oynadığı ilk maçta Manisaspor ile 1-1 berabere kalırken, daha sonraki 4 maçtan galibiyetlerle ayrıldı.





Kadınlar ve çocukların izlediği 5 maçta rakip fileleri toplam 12 kez havalandıran Sarı-Lacivertli ekip, kalesinde sadece 3 gole izin verdi.





Fenerbahçe, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle bu sezon 5. hafta Trabzonspor, 7. hafta Beşiktaş ve 9. hafta Medical Park Antalyaspor olmak üzere 3 maçını daha kadınlar ve çocuklara karşı oynayacak.





Cezalı 15 maçta sadece 1 kez yenildi





Fenerbahçe Futbol Takımı, Kadıköy'de cezalı olduğu toplam 15 resmi maçta sadece 1 kez yenildi. 15 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 3 kez de berabere kaldı.





Cezalı maçlardaki tek yenilgisini 2009-2010 sezonunun 14. haftasında Kasımpaşa karşısında alan Sarı-Lacivertlilerin, cezalı maçları ve aldığı sonuçlar şöyle:





2002-2003

Süper Lig Adanaspor 1 - 1





2005-2006

Süper Lig Diyarbakırspor 2 - 2





Süper Lig K.Erciyesspor 4 - 2





2006-2007

T. Kupası İnegölspor 6 - 0





T. Kupası Gençlerbirliği 2 - 1





2009-2010

Süper Lig Kasımpaşa 1 - 3

Süper Lig MKE Ankaragücü 3 - 2





2010-2011

Süper Lig Medical Park Antalyaspor 4 - 0

Süper Lig Manisaspor 4 - 2





2011-2012

Süper Lig Orduspor 1 - 0





Kadın ve çocukların izlediği maçlar





Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kadınlar ve çocuklara karşı oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:





2011-2012

Süper Lig Manisaspor 1 - 1





Süper Lig Sivasspor 4 - 2





T. Kupası Samsunspor 3 - 0





Süper Lig Bursaspor 1 - 0





2012-2013

Süper Lig Gaziantepspor 3 - 0