Kadın PKK'lının şoke eden görüntüsü!

Örgütün merkezi Kandil'den militanlara kaçırılacak kişilerle ilgili bir isim listesi gönderildiği ve örgüt mensuplarının da bu listeye göre hareket ettiği belirtiliyor. Listede AK Parti'de siyaset yapan Kürt kökenli vatandaşlar ile baraj ve yol yapım çalışması yapan firma yöneticileri bulunuyor.

PKK 2012 yılını “Serhıldan” (başkaldırı) yılı ilan ederek, Doğu ve Güneydoğu'da militanlarından bir yandan güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını artırması, bir taraftan da adam kaçırma yöntemine başvurmalarını istemişti. PKK'nın elebaşlarınca örgüte yakın internet sitelerinde Kürt kökenli politikacılara AK Parti'de siyaset yapmamaları, yapanların da Kandil'e gelerek özeleştiri ve özür dileyerek dönmeleri çağrısı yapılmıştı.

HABERTÜRK

